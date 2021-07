LIVE – Fiorentina-Virtus Verona 2-0 | amichevole DIRETTA

(Di venerdì 30 luglio 2021) Alle 17:00 di venerdì 30 luglio lasfiderà lain occasione dell’ultimo test precampionato del ritiro di Moena. Grande attesa per questa sfida con Vlahovic e compagni di nuovo all’opera in Val di Fassa. Mister Italiano si aspetta risposte dai suoi uomini in vista dell’esordio in campionato contro la Roma. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA2-0 (11? Bonaventura, 46? Saponara) 46? IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL MANCINO EDUCATISSIMO A GIRO DI SAPONARA, RICKY FA 2-0 CON UNA SPECIE DI TIRO DA CALCETTO! 2-0. 41? Secondo tempo ...

MatthewWoody : LIVE ?? | Fiorentina vs Virtus Vecomp - Amichevole

Tra pochi minuti, alle 17, la Fiorentina affronta l'ultima amichevole del ritiro di Moena, contro la Virtus Verona (Lega Pro). Domani allenamento in loco poi nel pomeriggio il ritorno a Firenze.

1' - Inizia la partita! 0' - Squadre in campo! Fiorentina con il completo viola, veneti con maglia e pantaloncini bianchi Ultima amichevole della pre-season