LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Verstappen impressiona, ma le Mercedes sono vicine, poi le Rosse! Alle 15 la FP2 (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 15.00 per la FP2 che ci chiarirà maggiormente le cose su time attack e, soprattutto sul passo gara. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12.38 McLaren che, invece, sembra leggermente più in difficoltà. Per il team di Maranello potrebbe essere una chance importante per mettere in cascina punti nella lotta per il terzo posto assoluto. Ricciardo, ancora una volta, è lontano da Norris. 12.36 Buon inizio anche per la Ferrari, con Sainz che si è fatto preferire a Leclerc. Rossa efficace su giro secco e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15.00 per la FP2 che ci chiarirà maggiormente le cose su time attack e, soprattutto sul passo gara. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12.38 McLaren che, invece, sembra leggermente più in difficoltà. Per il team di Maranello potrebbe essere una chance importante per mettere in cascina punti nella lotta per il terzo posto assoluto. Ricciardo, ancora una volta, è lontano da Norris. 12.36 Buon inizio anche per la Ferrari, con Sainz che si è fatto preferire a Leclerc. Rossa efficace su giro secco e ...

