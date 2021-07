LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Verstappen fa il vuoto, Mercedes e Ferrari inseguono (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Ricordiamo che Verstappen, Bottas, Perez, Gasly, Hamilton e Leclerc hanno girato con le hard, Sainz e Norris con le medie. 11.52 Verstappen torna ai box come quasi tutti i rivali. Rimangono in azione Ricciardo, Russell e Ocon 11.51 Record per Perez nel T3 e quarto tempo assoluto in 1:19.685 a 840 millesimi da Verstappen. Prosegue il lavoro per tutti che, ovviamente, vogliono sfruttare al massimo il tempo a loro disposizione. 11.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:19.025 1 2 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Ricordiamo che, Bottas, Perez, Gasly, Hamilton e Leclerc hanno girato con le hard, Sainz e Norris con le medie. 11.52torna ai box come quasi tutti i rivali. Rimangono in azione Ricciardo, Russell e Ocon 11.51 Record per Perez nel T3 e quarto tempo assoluto in 1:19.685 a 840 millesimi da. Prosegue il lavoro per tutti che, ovviamente, vogliono sfruttare al massimo il tempo a loro disposizione. 11.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 MaxRed Bull Racing1:19.025 1 2 Valtteri BOTTAS ...

