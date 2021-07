LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Mercedes dominanti nella FP2, Verstappen insegue, Ferrari lontane (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Leclerc tocca già l’1:24.472, non un buon segnale per la Rossa, Bottas ancora 1:22.803! Che ritmo! 15.45 Bottas 1:22.054 che tempo d’attacco con le medie! 15.44 Gasly 1:23.6, Aston MArtin 1:24 medio, Leclerc 1:23.6 15.43 I piloti, dopo una prova di partenza, iniziano il long run. Hamilton parte con la media, le Ferrari alternano le mescole tra i due piloti. Leclerc su soft 15.41 Entrano in azione le Ferrari e diversi altri piloti, si parte con le simulazioni di passo gara 15.40 Siamo a 20 minuti dal termine, probabilmente siamo in prossimità delle simulazioni di passo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Leclerc tocca già l’1:24.472, non un buon segnale per la Rossa, Bottas ancora 1:22.803! Che ritmo! 15.45 Bottas 1:22.054 che tempo d’attacco con le medie! 15.44 Gasly 1:23.6, Aston MArtin 1:24 medio, Leclerc 1:23.6 15.43 I piloti, dopo una prova di partenza, iniziano il long run. Hamilton parte con la media, lealternano le mescole tra i due piloti. Leclerc su soft 15.41 Entrano in azione lee diversi altri piloti, si parte con le simulazioni di passo gara 15.40 Siamo a 20 minuti dal termine, probabilmente siamo in prossimità delle simulazioni di passo ...

