LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fra poco la finale, non c’è De Gennaro (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Il favorito numero uno per la vittoria è senza dubbio il ceco Jiri Prskavec che è sembrato rigenerato dopo le batterie. Il numero uno del ranking è stato il dominatore negli ultimi anni in Coppa del Mondo e ha conquistato il bronzo a Rio nel 2016. 8.52 Saranno dieci gli atleti a partire in ordine inverso di come si sono qualificati alla finale. Alle 9.00 sarà il turno dello svedese Erik Holmer, per ultimo alle 9.33.30 partirà il ceco Jiri Prskavec. 8.49 In finale purtroppo non ci sarà Giovanni De Gennaro: l’azzurro ha commesso troppo errori nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.55 Il favorito numero uno per la vittoria è senza dubbio il ceco Jiri Prskavec che è sembrato rigenerato dopo le batterie. Il numero uno del ranking è stato il dominatore negli ultimi anni in Coppa del Mondo e ha conquistato il bronzo a Rio nel 2016. 8.52 Saranno dieci gli atleti a partire in ordine inverso di come si sono qualificati alla. Alle 9.00 sarà il turno dello svedese Erik Holmer, per ultimo alle 9.33.30 partirà il ceco Jiri Prskavec. 8.49 Inpurtroppo non ci sarà Giovanni De: l’azzurro ha commesso troppo errori nella ...

