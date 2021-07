LIVE – Borussia Dortmund-Bologna 2-0 | amichevole precampionato 2021 DIRETTA

(Di venerdì 30 luglio 2021) Latestuale di. I rossoblù, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si preparano a disputare una prestigiosacontro il. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic, in vista della prima giornata contro la neo-promossa Salernitana, scenderanno in campo nella giornata odierna di venerdì 30 luglio alle ore 17:00 per affrontare i tedeschi. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso unatestuale. COME SEGUIRE IL MATCH TUTTE LE ...

Advertising

sportli26181512 : Otto amichevoli LIVE su Sky Sport: il programma. Oggi alle 17 Borussia Dortmund-Bologna: Sono ben otto le partite d… - SkySport : Otto amichevoli LIVE su Sky Sport: il programma. Oggi alle 17 Borussia Dortmund-Bologna #SkySport - Fantacalciok : Borussia Dortmund – Bologna: dove vedere la diretta live e risultato - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Borussia Dortmund su Demiral. In arrivo l'agente di Dybala - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Borussia Dortmund su Demiral. In arrivo l'agente di Dybala -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Borussia

TABELLINO: Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Reyna, Reus, Tigges; Haaland. A disposizione: Allenatore: Rose. BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, ......15 Sevilla FC C - San Fernando CD non disputa 16:00 Næstved BK - B.93 København 16:30 FC Dordrecht - Fortuna Sittard 17:00Dortmund - Bologna Sampdoria - Spezia non disputa Fiorentina - ...La diretta testuale del match Borussia Dortmund-Bologna, partita amichevole valevole per il precampionato 2021 ...Ecco tutte le indicazioni per chi vuole sapere dove vedere Borussia Dortmund Bologna in streaming, terzo impegno amichevole per i rossoblù.