LIVE Beach volley, Olimpiadi in DIRETTA: Rossi/Carambula eliminati dai Giochi, 1-2 contro Gerson/Heidrich (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 09.00 con la sfida dai Lupo/Nicolai. Rossi e Carambula incappano in un’altra sconfitta e sono stati eliminati dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. 12-15 Gerson chiude i conti. 12-14 Heidrich regala due match point agli svizzeri. 12-13 Bordata di Carambula. 10-12 Botta e risposta tra Heidrich e Carambula. 9-11 Doppio errore letale di Rossi e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 09.00 con la sfida dai Lupo/Nicolai.incappano in un’altra sconfitta e sono statidalledi Tokyo 2021. 12-15chiude i conti. 12-14regala due match point agli svizzeri. 12-13 Bordata di. 10-12 Botta e risposta tra. 9-11 Doppio errore letale die ...

