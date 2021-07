LIVE Beach volley, Olimpiadi in DIRETTA: Nicolai/Lupo vincono al tie break e sono primi nel girone (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13 per la sfida Menegatti/Orsi Toth-Lily/Leyla 10.01: Successo molto importante per Lupo/Nicolai che superano 2-1 Kantor/Losiak e completano senza sconfitte il cammino nel girone 15-10 ERRORE AL SERVIZIO POLONIA E Lupo/Nicolai vincono l’incontro e il girone!!! Molto importante chiudere al primo posto, anche se il rischio di trovare 14-10 out la free ball di Nicolai 14-9 Il diagonale di Kantor 14-8 Vincente Nicolai ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13 per la sfida Menegatti/Orsi Toth-Lily/Leyla 10.01: Successo molto importante perche superano 2-1 Kantor/Losiak e completano senza sconfitte il cammino nel15-10 ERRORE AL SERVIZIO POLONIA El’incontro e il!!! Molto importante chiudere al primo posto, anche se il rischio di trovare 14-10 out la free ball di14-9 Il diagonale di Kantor 14-8 Vincente...

