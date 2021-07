LIVE Beach volley, Olimpiadi in DIRETTA: Nicolai/Lupo per vincere il girone! Rossi/Carambula ko (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50: Si è conclusa la sfida che precede quella di Lupo/Nicolai. Makroguzova/Kholomina hanno battuto 2-1 Clancy7Artacho del Solar vincendo il girone in cui sono inserite anche Menegatti7Orsi Toth impegnate più tardi a cercare la qualificazione alla fase eliminatoria contro le cubane Lidy/Leyla 8.46: La curiosità è che spesso i grandi risultati di Lupo/Nicolai, compreso l’argento olimpico di Rio, sono passati dalla vittoria contro la coppia polacca. A Rio, ad esempio, gli azzurri superarono Kantor/Losiak nel playoff tra le peggiori terze ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50: Si è conclusa la sfida che precede quella di. Makroguzova/Kholomina hanno battuto 2-1 Clancy7Artacho del Solar vincendo il girone in cui sono inserite anche Menegatti7Orsi Toth impegnate più tardi a cercare la qualificazione alla fase eliminatoria contro le cubane Lidy/Leyla 8.46: La curiosità è che spesso i grandi risultati di, compreso l’argento olimpico di Rio, sono passati dalla vittoria contro la coppia polacca. A Rio, ad esempio, gli azzurri superarono Kantor/Losiak nel playoff tra le peggiori terze ...

