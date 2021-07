LIVE – Batterie nuoto | settima giornata Tokyo 2020 DIRETTA

(Di venerdì 30 luglio 2021) Latestuale delladelledivalevoli per i Giochi Olimpici di. Si parte con Santo Condorelli e Lorenzo Zazzeri nei 50 metri stile libero maschili. Nella stessa gara femminile non ci saranno italiane. Occhi puntati invece sui 1500 stile libero maschili, dove spicca il nome di Gregorio Paltrinieri, reduce dallo splendido argento negli 800 sl. Con lui anche Domenico Acerenza. Infine, sarà il turno delle. L’Italia tenterà l’ingresso in finale sia nella 4×100 misti femminile che nella 4×100 misti ...

I risultatidegli italiani in gara oggi venerdì 30 luglio TIRO CON L'ARCO. Lucilla Boari ha vinto la ...47 e 3:04) " ATLETICA maschile 3000m siepi () Ahmed Abdelwahed, Osama Zoghlami e ...Gregorio Paltrinieri1500 sl Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta, risultato YEMAN CRIPPA FINALE 10000 METRI: COME SEGUIRE L'EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020) La diretta tv della finale dei 10000 ...Risultati nuoto Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live di Gregorio Paltrinieri, oggi 30 luglio. Ci saranno quattro finali senza azzurri, ma avremo emozioni.La diretta testuale della settima giornata delle batterie di nuoto valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Aggiornamenti in diretta ...