LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi supera i 2.28 al secondo tentativo, Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.02 Terza è la marocchina Arafi che beffa la britannica Bell, tempo di 2'00?96. 3.59 Vince la Almanza in 2'00?71, seconda l'uruguaiana Rodriguez con 2'00?90, manca l'ufficialità del terzo posto che sarà deciso al fotofinish. 3.58 La cubana Almanza è avanti al passaggio dei 400 della penultima batteria degli 800 metri in 1'01?1. 3.55 Tamberi supera I 2.28 AL secondo tentativo! 3.53 Un'altra batteria poi scenderà in pista anche l'azzurra Elena Bellò negli 800 metri. 3.51 La statunitense Rogers vince la batteria in 2'01?42, seconda la britannica ...

