LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi supera al primo tentativo anhce i 2.25, si qualifica Abdelwahed nei 3000 siepi! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.20 Due azzurri su tre passano dunque alla finale dei 3000 siepi, Ahmed Abdelwahed chiude terzo nella propria batteria mentre Ala Zoghlami accede attraverso i ripescaggi, dai quali resta invece fuori Osama Zoghlami, che paga il quarto posto nella batteria più lenta delle tre. 3.19 GIMBOOOOOO!!!! 2.25 al primo tentativo, il marchigiano passa l’asticella con un bel margine ed esulta. 3.18 Ora Gianmarco Tamberi al primo tentativo ai 2.25. 3.16 L’australiano Denny si issa al terzo posto nel gruppo A ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.20 Due azzurri su tre passano dunque alla finale deisiepi, Ahmedchiude terzo nella propria batteria mentre Ala Zoghlami accede attraverso i ripescaggi, dai quali resta invece fuori Osama Zoghlami, che paga il quarto posto nella batteria più lenta delle tre. 3.19 GIMBOOOOOO!!!! 2.25 al, il marchigiano passa l’asticella con un bel margine ed esulta. 3.18 Ora Gianmarcoalai 2.25. 3.16 L’australiano Denny si issa al terzo posto nel gruppo A ...

