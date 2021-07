LIVE Atletica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | si comincia con Derkach nel salto triplo

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO 12.03 Si parte in questa prima sessione serale! La prima batteria dei 5000 metri femminili presenta al via la giapponese Hagitani, la keniota Tirop, l’australiana Davies, la canadese Seccafien, la keniota Rengeruk, l’etiope Taye, l’isrealiana Teferi, la canadese Staehli, la messicana Galvan Rodriguez, l’australiana Buscomb, l’ugandese Chesang, la turca Can, l’etiope Teferi, l’ugandese Chelangat, l’olandese Hassan, l’americana Schweizer, la britannica Judd, la spagnola Rodriguez e la giapponese Hironaka. 11.59 La prima italiana che vedremo impegnata sarà Dariya ...