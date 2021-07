LIVE Atletica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | record italiano e finale per Nadia Battocletti nei 5000!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO 12.55 Ottengono il pass per ladei 5000 metri femminili: Hassan, Tirop, Teferi, Taye, Rengeruk, Can, Schweizer, Teferi, Tsegay, Obiri,, Hironaka, Cranny, Grovdal e Seccafien. 12.52 Si qualificano alladel getto del peso anche la cinese Gong con 19.46, e la portoghese Dongmo insieme alla cinese Gao con 18.80. 12.49 Si migliora leggermente Dariya Derkach al secondo tentativo: 13.73, ma ancora non abbastanza per volare in. 12.47 Si tratta del quarto primato personale per ...