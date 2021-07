LIVE Atletica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | inizio poco brillante di Derkach nel triplo

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO 12.34 Nella batteria dei 5000 metri femminili, Nadia Battocletti controlla senza strafare a centro gruppo. Ancora i ritmi non decollano. 12.32 Nel getto del peso vola in finale la svedese Roos con la misura di 19.01. Per volare all’atto conclusivomente si deve arrivare almeno a 18.80. 12.29 Anche la rappresentante della Dominica Thea Lafond vola in finale: 14.60 con tanto di record nazionale e personale. 12.27 Primo grandissimo evento internazionale per Nadia Battocletti che arriva all’appuntamento olimpico dopo aver vinto l’Europeo Under 23. 12.25 ...