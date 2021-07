LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: errore per Tamberi al primo tentativo ai 2.28, Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.50 Eliminato invece Lorenzo Sottile nelle qualificazioni del salto in alto, l’azzurro si è fermato ai 2.21. 3.49 Inizia la quarta batteria degli 800 metri donne. 3.47 Errori anche per Protsenko (Ucraina) e Ivanyuk (Comitato Olimpico Russo). 3.46 errore per Gianmarco Tamberi al primo tentativo sui 2.28. 3.44 L’americana Mu vince la terza batteria degli 800 con 2’01?89, seconda l’etiope Alemu in 2’01?20, terza la polacca Jozwik con 2’01?87. 3.42 errore per il bielorusso Nabokau al primo tentativo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.50 Eliminato invece Lorenzo Sottile nelle qualificazioni del salto in alto, l’azzurro si è fermato ai 2.21. 3.49 Inizia la quarta batteria degli 800 metri donne. 3.47 Errori anche per Protsenko (Ucraina) e Ivanyuk (Comitato Olimpico Russo). 3.46per Gianmarcoalsui 2.28. 3.44 L’americana Mu vince la terza batteria degli 800 con 2’01?89, seconda l’etiope Alemu in 2’01?20, terza la polacca Jozwik con 2’01?87. 3.42per il bielorusso Nabokau al...

Advertising

Eurosport_IT : Oggi è il grande giorno! Tutto pronto all'Olympic Stadium, si accendono i riflettori sull'atletica! ?????? ?? Segui LI… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale del Day 8 dell'atletica ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziata la gara di Tamberi nell'atletica - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 atletica: finale 10000 metri uomini con Yeman Crippa in DIRETTA - #Tokyo #atletica: #finale #100… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: subito Gianmarco Tamberi in qualificazione Crippa nella finale dei 10000… -