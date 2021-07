L'Italia trascinata da Juantorena batte l'Iran e conquista i quarti (Di venerdì 30 luglio 2021) Italia - Iran 3 - 1 (30 - 28, 25 - 21, 21 - 25, 25 - 21) L'Italia è ai quarti di finale: dopo aver battuto l'Iran, la squadra 'pazza' che aveva superato la Polonia campione del mondo e poi aveva perso ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021)3 - 1 (30 - 28, 25 - 21, 21 - 25, 25 - 21) L'è aidi finale: dopo aver battuto l', la squadra 'pazza' che aveva superato la Polonia campione del mondo e poi aveva perso ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia trascinata Tokyo: l'Italia doma la resistenza dell'Iran L'Italia, dopo aver vinto soffrendo il primo parziale e nettamente il secondo, ha subito la rimonta ... La nostra nazionale ha però ritrovato le risorse nel quarto set trascinata da uno Juantorena ...

L'Italia trascinata da Juantorena batte l'Iran e conquista i quarti L'Italia parte con la stessa formazione che ha travolto il Giappone, con Giannelli di nuovo titolare. Gli azzurri fanno subito il break, ma poi si vedono rimontare due volte con Ghafour (ex ...

L’Italia trascinata da Juantorena batte l’Iran e conquista i quarti La Gazzetta dello Sport Tokyo: l'Italia doma la resistenza dell'Iran Vittoria per 3-1 (30-28, 25-21, 21-15, 25-21) degli azzurri contro la squadra di Alekno che vale il passaggio ai quarti. Preoccupano le condizioni di Zaytsev uscito dal campo nel terzo set per un info ...

Tokyo 2020, volley maschile: l’Italia vede i quarti, Iran battuto 3-1 Tokyo 2020, volley maschile: l'Italia di Blengini si avvicina al passaggio del turno superando l'Iran in quattro set. La cronaca del match.

