L'Italia dice sì al green pass Uk, ma resta la quarantena di cinque giorni all'arrivo (Di venerdì 30 luglio 2021) L'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciata dal Regno Unito si aggiunge a quella già riconosciuta per Stati Uniti, Canada, Giappone e Isralele i cui cittadini però non sono tenuti alla quarantena all'arrivo sul territorio italiano, a differenza di quelli britannici

