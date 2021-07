L’Italia dice sì ai Green pass stranieri ma il Regno Unito resta in quarantena (Di sabato 31 luglio 2021) Dati, lingua e tipi di vaccini: una circolare del ministero fissa i requisiti dei certificati extra Ue. Delusione Oltremanica: Francia, Germania e Spagna non impongono l’isolamento di 5 giorni. Le storie e le proteste Leggi su repubblica (Di sabato 31 luglio 2021) Dati, lingua e tipi di vaccini: una circolare del ministero fissa i requisiti dei certificati extra Ue. Delusione Oltremanica: Francia, Germania e Spagna non impongono l’isolamento di 5 giorni. Le storie e le proteste

Advertising

VVezzali : Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi… È anche per questo che oggi l’Italia spo… - petergomezblog : Riforma penale, ora l’obiettivo diventa l’abuso d’ufficio: blitz di Forza Italia in commissione. E il governo dice… - Q202053113462 : RT @Lara86124487: Il proprietario di un ristorante francese mostra un cartello che dice: 'I NON VACCINATI SONO I BENVENUTI, NON SONO NECESS… - nonnadedi : RT @mariamacina: #MatteoRenzi nel suo giro per l’Italia mi piace più che mai. Lasciata da parte qualsiasi forma di remora , si sta finalm… - zoepenelope_b : RT @Lara86124487: Il proprietario di un ristorante francese mostra un cartello che dice: 'I NON VACCINATI SONO I BENVENUTI, NON SONO NECESS… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia dice L’Italia dice sì ai Green pass stranieri ma il Regno Unito resta in quarantena la Repubblica