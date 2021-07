L’Italia della spada maschile eliminata da Tokyo 2020. Fichera: «Basta critiche alla nostra professionalità» (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italia di spada maschile di Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli è stata sconfitta al primo turno dalla Russia (45-34). E’ sfumata l’idea di una medaglia. Durissimo Fichera nel post partita. “Oggi possiamo solo leccarci le ferite, prenderci le critiche e andare avanti. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività . Il risultato è deludente, le critiche ci stanno e noi le accettiamo, ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, le critiche che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021)didi Marco, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli è stata sconfitta al primo turno dRussia (45-34). E’ sfumata l’idea di una medaglia. Durissimonel post partita. “Oggi possiamo solo leccarci le ferite, prenderci lee andare avanti. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività . Il risultato è deludente, leci stanno e noi le accettiamo, ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, leche ...

Advertising

Agenzia_Dire : L'accusa di @OxfamItalia e @emergency_ong: 'Mentre i CEO di #Moderna e #Biontech diventano miliardari, in Italia av… - RaiCultura : Il #29luglio 1983, viene assassinato il giudice Rocco Chinnici a Palermo. Per l'occasione, un approfondimento sull… - Coninews : Con l'impresa di Federico #Burdisso a #Tokyo2020 l'Italia ???? del #nuoto colma il gap della farfalla. Prima del tale… - MarilandTorino : RT @RaiCultura: Il #29luglio 1983, viene assassinato il giudice Rocco Chinnici a Palermo. Per l'occasione, un approfondimento sulla lotta… - RoccoTerlizzi : RT @LiaQuartapelle: L’Italia è quel paese dove Mario Draghi e @dariofrance invitano i ministri della cultura per il G20 al Colosseo. ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia della L'Italia della vela mette nel mirino due medaglie. Tita-Banti al comando nei Nacra 17 la Repubblica