L’Isola di Grado, granello d’oro sotto il sole d’agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Agosto è un mese tutto da vivere nelL’Isola del sole. Le proposte giornaliere restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della laguna e dei suoi dintorni. Eventi dal sapore extraDomenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso”, al Cinema Cristallo. Resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa alL’Isola della Cona”, pagaiando tra i canneti della Riserva naturale della Foce ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) Agosto è un mese tutto da vivere neldel. Le proposte giornaliere restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della laguna e dei suoi dintorni. Eventi dal sapore extraDomenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso”, al Cinema Cristallo. Resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa aldella Cona”, pagaiando tra i canneti della Riserva naturale della Foce ...

Advertising

ninja2475 : RT @FVGlive: Oggi vi diamo il #buongiorno da #Grado con i @bambiniCLV 'Molto spesso non diamo valore a ciò che abbiamo davanti agli occhi… - bambiniCLV : RT @FVGlive: Oggi vi diamo il #buongiorno da #Grado con i @bambiniCLV 'Molto spesso non diamo valore a ciò che abbiamo davanti agli occhi… - GibelliTiziana : RT @FVGlive: Oggi vi diamo il #buongiorno da #Grado con i @bambiniCLV 'Molto spesso non diamo valore a ciò che abbiamo davanti agli occhi… - FVGlive : Oggi vi diamo il #buongiorno da #Grado con i @bambiniCLV 'Molto spesso non diamo valore a ciò che abbiamo davanti… - ScienzaN : RT @ScienzaN: @GiuseppeConteIT LA MIA VICINANZA ALLE VITTIME DI QUESTO DRAMMA, PIAGA DI UN’ISOLA CHE, AD OROLOGERIA NELLA STAGIONE ESTIVA,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola Grado Grado, l'isola dello sport Il Friuli