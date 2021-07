L'intervista al ministro - Cingolani: "Non possiamo morire di inquinamento, ma neppure di disoccupazione" - VIDEO (Di venerdì 30 luglio 2021) Laureato in fisica, al timone dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova fino al 2019, già membro del cda della Ferrari, Roberto Cingolani è oggi ministro della Transizione ecologica (già dicastero dell'Ambiente) nel governo Draghi: ed è in questa veste che l'abbiamo intervistato per il numero di agosto di Quattroruote, sottoponendogli per prima cosa i temi legati alla sfida della decarbonizzazione. Cingolani è perfettamente consapevole delle problematiche che questa svolta epocale comporta. "Si tratta di una trasformazione industriale, economica, sociale e organizzativa colossale, che è impensabile fare in un anno", ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 luglio 2021) Laureato in fisica, al timone dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova fino al 2019, già membro del cda della Ferrari, Robertoè oggidella Transizione ecologica (già dicastero dell'Ambiente) nel governo Draghi: ed è in questa veste che l'abbiamoto per il numero di agosto di Quattroruote, sottoponendogli per prima cosa i temi legati alla sfida della decarbonizzazione.è perfettamente consapevole delle problematiche che questa svolta epocale comporta. "Si tratta di una trasformazione industriale, economica, sociale e organizzativa colossale, che è impensabile fare in un anno", ...

