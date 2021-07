L’indice di liquidità rallenta anche Radu (Di venerdì 30 luglio 2021) Stefan Radu è uno dei giocatori più importanti per la Lazio. Il giocatore romeno, di ruolo difensore, gioca con i biancocelesti dal 2008: è ormai diventato un’istituzione per i tifosi. Recentemente ha anche scritto il record di presenze con la squadra e prolungato il contratto fino al 2022. Il documento non è però ancora stato depositato a causa delL’indice di liquidità. Brekalo: altro nome per l’attacco della Lazio Perchè L’indice di liquidità continua a dare problemi alla Lazio? L’indice di liquidità è forse stato, negli ultimi anni, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Stefanè uno dei giocatori più importanti per la Lazio. Il giocatore romeno, di ruolo difensore, gioca con i biancocelesti dal 2008: è ormai diventato un’istituzione per i tifosi. Recentemente hascritto il record di presenze con la squadra e prolungato il contratto fino al 2022. Il documento non è però ancora stato depositato a causa deldi. Brekalo: altro nome per l’attacco della Lazio Perchèdicontinua a dare problemi alla Lazio?diè forse stato, negli ultimi anni, il ...

Elmarbergo : @BlackEagle1967 Parlo di indice di liquidità. Non di bilancio. Ecco dove sta l'equivoco - jhonquipresente : @Antores_ @PratesiGabriele Devi trovare 20 milioni per l’indice di liquidità. Se non vendi correa devi piazzare gli… - GGianluca89 : Ecco i soldi per l'indice di liquidità... Ma ne voglio almeno 30....e dopo prendi un centrale FORTE.... no rugani!… - cristia68444450 : @AlfredoPedulla alfredo ho bisogno di un chiarimento, se arrivasse kostic alla lazio in prestito con obbligo non in… - YBah96 : RT @_enz29: @Smgii1908 Non possono ancora annunciare Anderson e Hysaj perché devono vendere per rispettare l’indice di liquidità e prendono… -

