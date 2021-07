Lille-Paris Saint Germain, la Supercoppa di Francia live su Sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Supercoppa di Francia, che apre ufficialmente la stagione 2021-2022 del calcio francese. Sarà il preludio alla partenza della Ligue 1, il massimo campionato francese, al via tra una settimana (da venerdì 6 agosto), di cui Sky si è assicurata di diritti per le prossime L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con ladi, che apre ufficialmente la stagione 2021-2022 del calcio francese. Sarà il preludio alla partenza della Ligue 1, il massimo campionato francese, al via tra una settimana (da venerdì 6 agosto), di cui Sky si è assicurata di diritti per le prossime L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Lille Paris Psg, Pochettino sulla Supercoppa: 'Nessuna vendetta contro il Lille. Mbappé da valutare' Mauricio Pochettino ha presentato la sfida tra il suo Paris Saint - Germain e i campioni di Francia del Lille , valevole per la finale della Supercoppa francese , ai microfoni dei media transalpini. L'ex allenatore del Tottenham, attualmente alla guida ...

Maignan: Mi voleva la Roma, ho scelto il Milan per ragione speciale Grande attesa per la presentazione di Mike Maignan , il nuovo portiere del Milan. Prelevato dal Lille e fresco di titolo di Ligue 1 strappato contro ogni pronostico al Paris Saint - Germain, l'estremo difensore francese è pronto a raccogliere il testimone da Gigio Donnarumma , passato proprio ...

Paris Saint-Germain senza Sergio Ramos in Supercoppa di Francia Agenzia ANSA Lille, Paris Saint Germain, la Supercoppa di Francia live su Sky Ecco tutte le indicazioni per chi vuole sapere dove vedere Supercoppa Francia Lille-PSG Tv streaming, in programma a Tel Aviv.

Psg, Pochettino sulla Supercoppa: “Nessuna vendetta contro il Lille. Mbappé da valutare” Mauricio Pochettino ha presentato la sfida tra il suo Paris Saint-Germain e i campioni di Francia del Lille, valevole per la finale della Supercoppa francese, ai microfoni dei media transalpini. L'ex ...

