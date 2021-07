Life is Strange: True Colors ci dà il benvenuto a Haven Springs nel nuovo trailer (Di venerdì 30 luglio 2021) Square Enix e Deck Nine introducono la nuova location di Haven Springs in Life is Strange: True Colors. Questa nuova cittadina è simile ad Arcadia Bay di allora. Situato sotto una vista mozzafiato sulle Rocky Mountains, Haven Springs è una piccola città con un grande cuore. Vi unirete a Steph nell'ultimo trailer per scoprire perché Haven Springs è il posto giusto per la nuova avventura. Nella cittadina non mancherà un negozio di dischi, bici e sci, gelati, fiori e un bar cittadino chiamato The Black ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) Square Enix e Deck Nine introducono la nuova location diinis. Questa nuova cittadina è simile ad Arcadia Bay di allora. Situato sotto una vista mozzafiato sulle Rocky Mountains,è una piccola città con un grande cuore. Vi unirete a Steph nell'ultimoper scoprire perchéè il posto giusto per la nuova avventura. Nella cittadina non mancherà un negozio di dischi, bici e sci, gelati, fiori e un bar cittadino chiamato The Black ...

