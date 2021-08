Licio Gelli e le carte che lo legano alla strage di Bologna. Il video: «Quel documento non è mio» (Di venerdì 30 luglio 2021) In un’intervista inedita il capo della P2 vide la sua nota con cui finanziava i terroristi neri e comprava la complicità degli apparati di sicurezza. Lo racconta un’inchiesta televisiva di “Spotlight” su Rainews24 Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) In un’intervista inedita il capo della P2 vide la sua nota con cui finanziava i terroristi neri e comprava la complicità degli apparati di sicurezza. Lo racconta un’inchiesta televisiva di “Spotlight” su Rainews24

