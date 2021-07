Licata | arrestato il consigliere comunale leghista che ha sparato 4 colpi al socio d’affari video

repubblica : Licata, arrestato il consigliere eletto con la Lega che ha sparato all'ex socio. Il gip: 'Puo' farlo ancora' - Agenzia_Ansa : Tentato omicidio a Licata, arrestato un consigliere comunale #ANSA - andreapurgatori : IL VIZIETTO. #Licata, arrestato il #consigliere eletto con la #Lega che ha sparato all'ex socio. Il gip: 'Può farlo… - Portinaio : Questi della Lega stanno perdendo un po' il senno. ?? - robysanna1 : RT @HuffPostItalia: Spara al socio a Licata, arrestato consigliere comunale eletto con la Lega -

16.00, consigliere spara ad ex - socioGaetano Aronica,il consigliere comunale eletto da "civico" acon la lista "Lega noi con Salvini",per aver sparato 4 colpi di pistola contro un ...L'uomo ferito è stato subito soccorso e trasferito all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di, con una prognosi di venti giorni . Mentre Aronica, accompagnato dal suo legale, si era costituito la ...E' stato arrestato il consigliere comunale di Licata (Agrigento) eletto nel 2018 nella lista della Lega, Gaetano Aronica, 48 anni, che mercoledì sera al culmine di una lite ha sparato al suo socio in ...La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di origine pakistana per violenza sessuale. In base alla ricostruzione degli agenti del commissariato di I ...