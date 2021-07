Licata | arrestato il consigliere comunale eletto con la Lega che ha sparato quattro colpi di pistola al suo socio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Scattano le manette per Gaetano Aronica, ildi 48 annida ‘civico’ acon la lista ‘noi con Salvini’ che mercoledì hadicontro il suo exdi 71 anni per un contenzioso nelle gestione di un’attività di onoranze funebri. Nei suoi confronti il gip di Agrigento, Stefano Zammuto, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre Carabinieri e polizia indagano per tentato omicidio, porto e detenzione di ...