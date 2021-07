LI | Bernaudo | spese online | faremo ‘agenzia uscite’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Continuiamo ad assistere indignati a una falsa narrazione della campagna elettorale per le imminenti elezioni di Roma che vede come protagonisti solo 4 candidati, i soliti. Ora si organizzano perfino confronti solo con i 4 che per noi rappresentano bene il ‘clan degli Statalesi’. Litigano tra loro solo per una lotta di potere fine a se stessa.” “Litigano per chi dovrà gestire i soldi del Giubileo, chi e come spendere i soldi del ‘Recovery Roma’. Promesse roboanti sempre con i soldi degli altri, quelli dei contribuenti.” “Nel nostro programma invece metteremo un punto chiaro: Roma Capitale dovrà mettere a disposizioneper tutti i cittadini ‘l’Agenzia delle ...