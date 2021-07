L’ex cardinale McCarrick incriminato per pedofilia (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per pedofilia in Massachusetts. È il più alto prelato e il primo cardinale negli Usa, (spretato però già nel 2019 con un processo canonico in Vaticano), che finisce nei guai con la “giustizia degli uomini” per un caso di abusi sessuali su un minore, ha detto al ‘Boston Globe’ Mitchell Garabedian, l’avvocato che nel 2002 aiutò il quotidiano a scoperchiare lo scandalo della pedofilia nel clero cattolico in uno scoop da premio Pulitzer trasformato da Hollywood nel film da Oscar “Spotlight”. “Uncle Ted” come si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)americano Theodoreè statoperin Massachusetts. È il più alto prelato e il primonegli Usa, (spretato però già nel 2019 con un processo canonico in Vaticano), che finisce nei guai con la “giustizia degli uomini” per un caso di abusi sessuali su un minore, ha detto al ‘Boston Globe’ Mitchell Garabedian, l’avvocato che nel 2002 aiutò il quotidiano a scoperchiare lo scandalo dellanel clero cattolico in uno scoop da premio Pulitzer trasformato da Hollywood nel film da Oscar “Spotlight”. “Uncle Ted” come si ...

