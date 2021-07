L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un minorenne nel 1974 (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un ragazzo di 16 anni durante il ricevimento di un matrimonio nel 1974. McCarrick, che ha 91 anni ed è L’ex arcivescovo di Washington D.C., era stato accusato Leggi su ilpost (Di venerdì 30 luglio 2021)perdi un ragazzo di 16 anni durante il ricevimento di un matrimonio nel, che ha 91 anni ed èarcivescovo di Washington D.C., eraaccusato

fattoquotidiano : Pedofilia, l’ex cardinale Theodore McCarrick a processo per abusi sessuali su un 16enne - Agenzia_Ansa : L'ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per pedofilia in Massachusetts. E' il più alto prel… - MediasetTgcom24 : Usa, l'ex cardinale McCarrick incriminato per pedofilia #TheodoreMcCarrick - Stellangy : RT @ilpost: L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un ragazzo minorenne nel 1974 - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per aver abusato di un ragazzo minorenne nel 1974 -

