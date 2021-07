leggoit : #Pavia, l'ex assessore al Sociale #condannato a 11 anni: «Ha sottratto soldi agli anziani di cui era amministratore» - Umbria_N_Web : Housing sociale, assessore Coletto: regione umbria partner del progetto “intergenerational housing projects” propos… - ComuneEmpoli : #SOCIALE #EmporioSolidale, sono arrivate le pettorine per i volontari: la donazione di Club 41 Empoli e Rotary club… - ChiaraSit : RT @BorlizziF: 1) Un gruppo di cittadini/e, insieme all’assessore del 3° municipio Christian Raimo, sabato scorso ha organizzato un’azione… - BorlizziF : 1) Un gruppo di cittadini/e, insieme all’assessore del 3° municipio Christian Raimo, sabato scorso ha organizzato u… -

Il processo si è svolto con rito abbreviato, su richiesta dei difensori dell'ex: in questo modo l'imputato ha potuto usufruire di un parziale sconto di pena, rispetto a quella base di 18 ...... anche la ricerca introduttiva del PLUS, fotografa uno statodel distretto che fa capo a ... capofila del distretto, abbiamo incontrato l'Rino Piccinnu. Chi vuole saperne di più può ...Condannato a 11 anni, per peculato, Sergio Contrini. L'ex assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia era accusato di aver sottratto soldi e patrimoni ad una quarantina di ...All’interno del Salone dei Lampadari, a Palazzo San Giorgio, gli Avvocati Marianella Garcia hanno ricevuto un riconoscimento di merito per “l’attività svolta, la professionalità e l’impegno dimostrati ...