L’Europa ha così tanti vaccini che non riesce a usarli tutti

(foto: Unsplash)Mentre nei paesi a basso reddito appena l'1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e la media mondiale arrivi solo al 28%, in Europa diversi paesi stanno lasciando scadere e buttando migliaia di vaccini contro il Covid-19. La Lituania per esempio ha gettato via almeno 20mila dosi scadute e la Polonia circa 70mila. Non è possibile però conoscere il numero complessivo degli sprechi, perché né il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, né la Commissione stanno tenendo traccia delle dosi buttate. Non solo Polonia e Lituania, ma anche Repubblica Ceca, Germania e Francia sono tra i paesi in cui si sono registrati i più ...

