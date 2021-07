L’economia italiana riparte con i servizi e l’industria: il Pil cresce del 2,7% nel secondo trimestre (Di venerdì 30 luglio 2021) Aumento del 17,3% rispetto a minimi dello stesso periodo 2020. Si consolida al 4,8% la crescita acquisita. Rivisti al rialzo anche i dati dei primi tre mesi dell’anno Leggi su lastampa (Di venerdì 30 luglio 2021) Aumento del 17,3% rispetto a minimi dello stesso periodo 2020. Si consolida al 4,8% la crescita acquisita. Rivisti al rialzo anche i dati dei primi tre mesi dell’anno

Advertising

Azione_it : Ungheria e Polonia sono i Paesi che sistematicamente attraggono investimenti perché tengono più basso il costo del… - italiarialzat : RT @chiaralucetw: @alaffranchi Infine attendo l’elenco delle Nazioni che per implementare l’economia hanno introdotto il green pass all’Ita… - CalabriaTw : #Istat Dopo anni come fanalino di coda in Europa l’economia italiana torna a crescere: più della media Ue e più di… - infoiteconomia : L'economia italiana cresce del 2,7% nel secondo trimestre del 2021 - RobertoDeBiase : #Bando per #startup nell'ambito del progetto 'PRISMA - PRato Industrial SMart Accelerator -