League of Legends, la yordle Vex sarà la prossima campionessa: ecco quando arriverà (Di venerdì 30 luglio 2021) Gli appassionati di League of Legends che hanno preso parte all’ultimo evento della storia in-client del gioco esports, Sentinelle della Luce, si sono ovviamente accorti della presenza di Vex, la yordle vestita di scuro che riveste un ruolo importante nell’ascesa al potere di Viego durante la Rovina di Runeterra. Ebbene, il prossimo settembre Vex sarà presente come campionessa giocabile, come ha confermato Riot Games. “Se tutto andrà come previsto, Vex dovrebbe uscire a settembre”, ha detto il produttore Ryan “Reav3” Mireles. “Stiamo lavorando per fare in modo che la sua fonte di potere, ovvero la sua ... Leggi su esports247 (Di venerdì 30 luglio 2021) Gli appassionati diofche hanno preso parte all’ultimo evento della storia in-client del gioco esports, Sentinelle della Luce, si sono ovviamente accorti della presenza di Vex, lavestita di scuro che riveste un ruolo importante nell’ascesa al potere di Viego durante la Rovina di Runeterra. Ebbene, il prossimo settembre Vexpresente comegiocabile, come ha confermato Riot Games. “Se tutto andrà come previsto, Vex dovrebbe uscire a settembre”, ha detto il produttore Ryan “Reav3” Mireles. “Stiamo lavorando per fare in modo che la sua fonte di potere, ovvero la sua ...

