Le storie di chi ha lasciato il posto fisso in pandemia per fare il libero professionista (Di venerdì 30 luglio 2021) L'autrice racconta la sua esperienza e quella di altre tre giovani per dare consigli a chi vuole fare lo stesso salto nel vuoto Secondo uno studio di Microsoft su 31 paesi, il 41% della forza lavoro globale sta valutando di lasciare il proprio lavoro nel 2022. In USA l'hanno chiamata l'"estate delle dimissioni", calcolando che ad Aprile più di 700 mila lavoratori dell’ambito dei servizi Leggi su it.mashable (Di venerdì 30 luglio 2021) L'autrice racconta la sua esperienza e quella di altre tre giovani per dare consigli a chi vuolelo stesso salto nel vuoto Secondo uno studio di Microsoft su 31 paesi, il 41% della forza lavoro globale sta valutando di lasciare il proprio lavoro nel 2022. In USA l'hanno chiamata l'"estate delle dimissioni", calcolando che ad Aprile più di 700 mila lavoratori dell’ambito dei servizi

Advertising

annina93242062 : @Corriere Quante storie… e solo un certificato per dare maggiore sicurezza a me e a chi mi sta attorno. Dannose strumentalizzazioni - Kentel_ : @silvertongue77 Precog: presto diventerà un meme, finirà su tutti i giornali d'Italia, poi s'inizierà a capire chi… - Chicomesol : RT @RosannaMarani: Dall’eroe dei pangolini alla foresta per il giaguaro: di fronte ai “faremo” della politica, nove storie di chi ha già cr… - RosannaMarani : Dall’eroe dei pangolini alla foresta per il giaguaro: di fronte ai “faremo” della politica, nove storie di chi ha g… - ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: Dall’eroe dei pangolini alla foresta per il giaguaro: di fronte ai “faremo” della politica, nove storie di chi ha già… -