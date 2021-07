Le grandi mostre del rientro dalle vacanze (Di venerdì 30 luglio 2021) : si comincia da Maurizio Cattelan all'Hangar Bicocca di Milano, dove a metà luglio ha inaugurato il progetto Breath Ghosts Blind (fino al 20 febbraio), in attesa del ritorno del Miart, che quest'anno dedica l'edizione alla (ri)fioritura della fiducia nel futuro, e della prossima edizione di Artissima. Maurizio Cattelan Blind, 2021 Veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2021.jpg Maurizio Cattelan, Blind, 2021. Veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2021 Agostino OsioDa ora e (si spera) per sempreParco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise / Sissi L'artista Sissi (foto Ilaria Depari)È visibile da pochi giorni Radicorno, l’installazione site-specific di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) : si comincia da Maurizio Cattelan all'Hangar Bicocca di Milano, dove a metà luglio ha inaugurato il progetto Breath Ghosts Blind (fino al 20 febbraio), in attesa del ritorno del Miart, che quest'anno dedica l'edizione alla (ri)fioritura della fiducia nel futuro, e della prossima edizione di Artissima. Maurizio Cattelan Blind, 2021 Veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2021.jpg Maurizio Cattelan, Blind, 2021. Veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2021 Agostino OsioDa ora e (si spera) per sempreParco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise / Sissi L'artista Sissi (foto Ilaria Depari)È visibile da pochi giorni Radicorno, l’installazione site-specific di ...

Ultime Notizie dalla rete : grandi mostre Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 luglio all'1 agosto 2021 ... un autentico erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi ... gli spettacoli, i concerti serali, le mostre e le esposizioni. 'Cammina, scopri, degusta' L'associazione ...

Estate al Teatro Costabianca, presentato calendario eventi ... tra cui Anna Tatangelo ed Ibla, celebri protagonisti di cabaret, per momenti di grandi risate,tra ... E, per finire mostre di rinomati artisti contemporanei. Un programma vario rivolto a tutte le ...

Per le grandi mostre, servono grandi prestiti - ilGiornale.it - ilGiornale.it ilGiornale.it Le grandi mostre del rientro dalle vacanze Dopo Maurizio Cattelan, il big più atteso è Jeff Koons. Ma da qui a Artissima c’è molto da vedere: siete già stati ad Arteparco, in Abruzzo?

Made in Usa Ultimo mese di mostre FIRENZE. La grande arte americana sarà visibile fino a domenica 29 agosto. Ultimo mese a Palazzo Strozzi della mostra "American Art 1961-2001". In esposizione i capolavori di And ...

