Le aziende petrolifere alimentano l'invasione della plastica (Di venerdì 30 luglio 2021) L'industria petrolifera guadagna più di 400 miliardi di dollari all'anno producendo plastica, che ormai pervade l'intero ecosistema e l'organismo umano. Non basta riciclarla, bisogna smettere di usarne troppa e male.

Ultime Notizie dalla rete : aziende petrolifere Le aziende petrolifere alimentano l'invasione della plastica Il rapporto ha analizzato la catena di approvvigionamento della plastica per collegare i rifiuti di plastica monouso alle aziende che per prime producono i polimeri, "i mattoni" di tutte le materie ...

Schroders: investimenti 'value', non solo energia e banche Potrebbe volerci tempo, ma crediamo che queste aziende potrebbero sviluppare nuovi farmaci di ... Nel settore energetico , le società petrolifere stanno affrontando una sfida strutturale notevole, ...

Plenisfer: le compagnie petrolifere hanno maggiori potenzialità delle utility Milano Finanza Le aziende petrolifere alimentano l’invasione della plastica L’industria petrolifera guadagna più di 400 miliardi di dollari all’anno producendo plastica, che ormai pervade l’intero ecosistema e l’organismo umano. Non basta riciclarla, bisogna smettere di usarn ...

Schroders: investimenti 'value', non solo energia e banche Liam Nunn e Simon Adler, Fund Managers ed Equity Value di Schroders, hanno così analizzato le prospettive dei titoli "value" ampliandone l'universo di riferimento oltre il perimetro del settore bancar ...

