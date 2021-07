Le ‘Art Cars’ di Bmw ora visibili anche sul telefonino grazie alla realtà aumentata – FOTO (Di venerdì 30 luglio 2021) Bmw collabora con con Acute Art – azienda attiva nel campo della realtà virtuale e di quella aumentata – per riprodurre digitalmente la sua rinomata Bmw Art Car Collection, per la prima volta mostrata in realtà aumentata. Un progetto lanciato lo scorso 21 luglio tramite l’applicazione gratuita Acute Art. Il primo modello della Bmw Art Car fu commissionato nel 1975 ad Alexander Calder, incaricato di disegnare l’auto da corsa del pilota francese e appassionato d’arte Hervé Poulain, che ne aveva avuto per primo l’idea, concependola in collaborazione con il fondatore di Bmw Motorsport (il reparto sportivo della marca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Bmw collabora con con Acute Art – azienda attiva nel campo dellavirtuale e di quella– per riprodurre digitalmente la sua rinomata Bmw Art Car Collection, per la prima volta mostrata in. Un progetto lanciato lo scorso 21 luglio tramite l’applicazione gratuita Acute Art. Il primo modello della Bmw Art Car fu commissionato nel 1975 ad Alexander Calder, incaricato di disegnare l’auto da corsa del pilota francese e appassionato d’arte Hervé Poulain, che ne aveva avuto per primo l’idea, concependola in collaborazione con il fondatore di Bmw Motorsport (il reparto sportivo della marca ...

