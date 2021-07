Lazio, Sarri insiste sul sogno Insigne. Immobile ha parlato con Lorenzo in vacanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto scrive il Messaggero, Maurizio Sarri insiste nel suo sogno di ricongiungersi con Lorenzo Insigne. Il quotidiano scrive che l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, attualmente in vacanza con Insigne a Ibiza, avrebbe parlato all’amico dell’eventualità di un passaggio al club biancoceleste. Inoltre, Lotito avrebbe avuto anche modo di avvicinare scherzosamente il presidente del Napoli, De Laurentiis sul tema. Il Messaggero scrive: “Ora che Brandt è più lontano, Mau insiste per il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto scrive il Messaggero, Maurizionel suodi ricongiungersi con. Il quotidiano scrive che l’attaccante della, Ciro, attualmente incona Ibiza, avrebbeall’amico dell’eventualità di un passaggio al club biancoceleste. Inoltre, Lotito avrebbe avuto anche modo di avvicinare scherzosamente il presidente del Napoli, De Laurentiis sul tema. Il Messaggero scrive: “Ora che Brandt è più lontano, Mauper il ...

