Lazio | Porrello | incendi | grazie a Protezione Civile per efficace lavoro

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Nei giorni scorsi il territorio di Civitavecchia e Santa Marinella è stato preso d’attacco in più punti dadi ingente rilevanza e solamenteall’intervento tempestivo di tutte le istituzioni la situazione non ha preso una piega ben peggiore.” “Voglio quindi ringraziare oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, Croce Rossa e tutte le istituzioni coinvolte i volontari delle diverse sezioni dellaintervenuti, ossia quelle di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella.” “Ai volontari ed ai loro coordinatori il mio personalecome ...

Advertising

0766news_TripTv : ?? CIVITAVECCHIA, PORRELLO (M5S LAZIO): 'SPERO CHE IL MARINA YATCHING DIVENTI PRESTO UNA REALTA' PER IL PORTO' ???? Le… - 0766news_TripTv : ?? SANTA MARINELLA, PORRELLO (M5S LAZIO): 'LA GUARDIA MEDICA VA RIATTIVATA, PRESENTERO' UN'INTERROGAZIONE' ???? Leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Porrello

Civonline

... ma nei fatti in questi giorni, nelle competenti Commissioni consiliari della regione, sono ... 221 del 24/6/2019 presentata dagli onorevoliDe Vito e Corrado. Quindi l'agraria prende a ...Questa mattina l'assessore alla Transizione ecologica della Regione, Roberta Lombardi, è ... Insieme a Lombardi è intervenuto anche Devid, vicepresidente del Consiglio regionale. A ...CIVITAVECCHIA - Anche il consigliere M5S Lazio e vicepresidente del Consiglio Regionale Devid Porrello auspica una chiusura, a breve, della conferenza dei servizi per il progetto legato all'approdo tu ...CIVITAVECCHIA - "Il porto di Civitavecchia deve tornare a vivere. Non solo come prima dell'avvento del Covid, che ha devastato gli equilibri economici e sociali del ...