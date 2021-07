Lazio, l’Atalanta su Luiz Felipe: i biancocelesti lo valutano 20 milioni (Di venerdì 30 luglio 2021) l’Atalanta ha messo gli occhi su Luiz Felipe. Il club nerazzurro dovrebbe chiudere a breve la cessione di Romero al Tottenham, per una cifra vicina ai 55 milioni di euro. Una valutazione importante che permetterà ai bergamaschi di scegliere il sostituto che Gasperini ritiene più adatto. Il primo nome sulla lista è quello di Demiral, ma la richiesta della Juve è alta: 35 milioni più bonus. Troppi al momento per l’Atalanta, che ha deciso di mettere in stand-by la trattativa. Ma non smette di cercare, e tra i nomi cerchiati in rosso c’ è anche quello di Luiz ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021)ha messo gli occhi su. Il club nerazzurro dovrebbe chiudere a breve la cessione di Romero al Tottenham, per una cifra vicina ai 55di euro. Una valutazione importante che permetterà ai bergamaschi di scegliere il sostituto che Gasperini ritiene più adatto. Il primo nome sulla lista è quello di Demiral, ma la richiesta della Juve è alta: 35più bonus. Troppi al momento per, che ha deciso di mettere in stand-by la trattativa. Ma non smette di cercare, e tra i nomi cerchiati in rosso c’ è anche quello di...

