Lazio, il consigliere no vax Barillari si punta una pistola al braccio: “Il vaccino è una roulette russa” | VIDEO (Di venerdì 30 luglio 2021) Lazio, il consigliere no vax Barillari si punta una pistola al braccio VIDEO “Il vaccino è una roulette russa”: è quanto dichiara Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio noto per le sue posizioni no vax, in un VIDEO, girato dentro gli uffici della Regione, in cui si l’ex M5S si punta una pistola al braccio. Il filmato inizia con Barillari che si toglie la giacca, si arrotola la ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021), ilno vaxsiunaal“Ilè una”: è quanto dichiara Davideregionale delnoto per le sue posizioni no vax, in un, girato dentro gli uffici della Regione, in cui si l’ex M5S siunaal. Il filmato inizia conche si toglie la giacca, si arrotola la ...

rulajebreal : Sul serio? Questo ragazzo (consigliere regionale del Lazio nonché componente Commissione Sanità) non capisce che le… - RomaConCalenda : RT @DolfiMarco: Davide Barillari, consigliere del Lazio eletto col #M5S oggi si è puntato la pistola al braccio, paragonando il #vaccinoCov… - alfonso_unial : Ovviamente non ce l'ho con lui, ma con chi l'ha votato. Un soggetto del genere eletto Consigliere Regionale del Laz… - AndreaMarano11 : RT @rulajebreal: Sul serio? Questo ragazzo (consigliere regionale del Lazio nonché componente Commissione Sanità) non capisce che le person… - Carmela_oltre : RT @rulajebreal: Sul serio? Questo ragazzo (consigliere regionale del Lazio nonché componente Commissione Sanità) non capisce che le person… -