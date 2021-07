Lavoro nero, bliz nel Fucino contro caporalato (Di venerdì 30 luglio 2021) L'Aquila - Undici aziende agricole, risultate tutte irregolari, 92 braccianti agricoli di cui 90 provenienti da Paesi extra-UE trovati 'illeciti per Lavoro "in nero"', violazioni in materia di orario di Lavoro e di sicurezza nei luoghi di Lavoro riferiti a 52 lavoratori. E' uno dei risultati del blitz "Alt caporalato", nella zona dell'Agro Fucino eseguita da una task force composta dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro di L'Aquila - quale coordinatore - di Cagliari-Oristano, Roma e Napoli, insieme al personale ispettivo della locale ASL, ai militari del Nucleo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 30 luglio 2021) L'Aquila - Undici aziende agricole, risultate tutte irregolari, 92 braccianti agricoli di cui 90 provenienti da Paesi extra-UE trovati 'illeciti per"in"', violazioni in materia di orario die di sicurezza nei luoghi diriferiti a 52 lavoratori. E' uno dei risultati del blitz "Alt", nella zona dell'Agroeseguita da una task force composta dagli Ispettorati Territoriali deldi L'Aquila - quale coordinatore - di Cagliari-Oristano, Roma e Napoli, insieme al personale ispettivo della locale ASL, ai militari del Nucleo ...

Advertising

eziomauro : Caporalato in Italia e lavoro nero: dal doping dei Sikh di Latina allo sfruttamento dei braccianti in Puglia… - gualtierieurope : Due grandi priorità per #Roma: incentivare l’occupazione femminile e giovanile. Roma deve essere come le altre gra… - gualtierieurope : Faremo di #Roma, la Capitale della buona #occupazione e degli investimenti, per dotare la città di una politica ind… - FlaiFrLt : RT @flaicgil: #Caporalato in Italia e lavoro nero: dal doping dei Sikh di Latina allo #sfruttamento dei braccianti in Puglia - speroscherzi_ : @esterrefatt Non so se ha coinvolto anche un secondo uomo nero che ha 'solo' perso il lavoro, ha però sicuramente c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro nero Covid, preoccupa la variante Delta: nuovi focolai nel mondo ... mentre valutano il ritorno dei lavoratori negli uffici e nei luoghi di lavoro. Nel frattempo i ... Affermazioni, queste, messe nero su bianco in un documento redatto dalla massima autorità sanitaria ...

Garavaglia dice che il Reddito di cittadinanza frena l'economia e va cambiato ... un disincentivo al lavoro e una concorrenza sleale". Garavaglia spiega: "Chi percepisce il reddito di cittadinanza troppo spesso preferisce rinunciare a offerte, o svolgere qualche attività in nero, ...

Cuneo, lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale in edilizia - La Guida LaGuida.it Lavoro nero, bliz nel Fucino contro caporalato Undici aziende agricole, risultate tutte irregolari, 92 braccianti agricoli di cui 90 provenienti da Paesi extra-UE trovati 'illeciti per lavoro "in nero"', violazioni in materia di orario di lavoro e ...

Il vento in poppa della ripresa dove condurrà? Notizie positive dal fronte dell’economia. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano (+ 4,9 per cento) per il ...

... mentre valutano il ritorno dei lavoratori negli uffici e nei luoghi di. Nel frattempo i ... Affermazioni, queste, messesu bianco in un documento redatto dalla massima autorità sanitaria ...... un disincentivo ale una concorrenza sleale". Garavaglia spiega: "Chi percepisce il reddito di cittadinanza troppo spesso preferisce rinunciare a offerte, o svolgere qualche attività in, ...Undici aziende agricole, risultate tutte irregolari, 92 braccianti agricoli di cui 90 provenienti da Paesi extra-UE trovati 'illeciti per lavoro "in nero"', violazioni in materia di orario di lavoro e ...Notizie positive dal fronte dell’economia. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano (+ 4,9 per cento) per il ...