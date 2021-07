Lavori in corso per liberare la laguna di Orbetello dalle alghe: già raccolte 600 tonnellate (Di venerdì 30 luglio 2021) Dall’acqua invece dei pesci tirano su alghe: da aprile i pescatori ne hanno raccolte 600 tonnellate, una piccola parte delle 50mila che si stimano esserci. Come ogni primavera-estate, quando la temperatura dell’acqua supera i 28 gradi, la laguna di Orbetello soffoca a causa della proliferazione algale, che minaccia e riduce drasticamente l’attività di pesca: quest’anno I pescatori di Orbetello, per salvare la laguna e il proprio lavoro, su incarico del Comune di Orbetello e con risorse del Ministero dell’Agricoltura, sono impegnati da quattro mesi nella ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) Dall’acqua invece dei pesci tirano su: da aprile i pescatori ne hanno600, una piccola parte delle 50mila che si stimano esserci. Come ogni primavera-estate, quando la temperatura dell’acqua supera i 28 gradi, ladisoffoca a causa della proliferazione algale, che minaccia e riduce drasticamente l’attività di pesca: quest’anno I pescatori di, per salvare lae il proprio lavoro, su incarico del Comune die con risorse del Ministero dell’Agricoltura, sono impegnati da quattro mesi nella ...

