Lav: cavalli siano liberi, Comune stoppi botticelle (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Dopo le ordinanze del 2 e 5 luglio, anche la terza ordinanza firmata il 27 luglio dalla Sindaca Raggi è stata sospesa dal TAR del Lazio. L’ordinanza, come le precedenti, era stata predisposta al fine di tutelare la salute degli equidi consentendo la circolazione delle botticelle solo a partire dalle ore 18 e con una temperatura ambientale inferiore a 26 gradi centigradi sulla base dei dati pubblicati sul sito www.meteoam.it e relativi alla Stazione Roma Urbe.” “Poche ore dopo la firma- dichiara Anna cavalli, responsabile Area Equidi della sede Lav di Roma- l’ordinanza era stata già stata impugnata, a dimostrazione del grande rispetto che i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Dopo le ordinanze del 2 e 5 luglio, anche la terza ordinanza firmata il 27 luglio dalla Sindaca Raggi è stata sospesa dal TAR del Lazio. L’ordinanza, come le precedenti, era stata predisposta al fine di tutelare la salute degli equidi consentendo la circolazione dellesolo a partire dalle ore 18 e con una temperatura ambientale inferiore a 26 gradi centigradi sulla base dei dati pubblicati sul sito www.meteoam.it e relativi alla Stazione Roma Urbe.” “Poche ore dopo la firma- dichiara Anna, responsabile Area Equidi della sede Lav di Roma- l’ordinanza era stata già stata impugnata, a dimostrazione del grande rispetto che i ...

Advertising

lacucinaverde : RT @SardegnaG: Roghi nell'oristanese: arriva l'unità di soccorso per gli animali della Lav - Coldiretti: strage di centinaia di pecore, muc… - EnricoVerga : RT @SardegnaG: Roghi nell'oristanese: arriva l'unità di soccorso per gli animali della Lav - Coldiretti: strage di centinaia di pecore, muc… - renui_3 : RT @SardegnaG: Roghi nell'oristanese: arriva l'unità di soccorso per gli animali della Lav - Coldiretti: strage di centinaia di pecore, muc… - kamilo1965 : RT @SardegnaG: Roghi nell'oristanese: arriva l'unità di soccorso per gli animali della Lav - Coldiretti: strage di centinaia di pecore, muc… - dieffepi : RT @SardegnaG: Roghi nell'oristanese: arriva l'unità di soccorso per gli animali della Lav - Coldiretti: strage di centinaia di pecore, muc… -