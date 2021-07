L’argento dell’atleta lesbica imbarazza il presidente polacco: proprio non riusciva a congratularsi (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha fatto un po’ la figura di Fonzie quando non riusciva a dire “scusa”: c’è voluto più di un giorno e molte pressioni diplomatiche perché riuscisse a congratularsi pubblicamente le atlete del “4 di coppia” femminile, primo argento della Polonia alle Olimpiadi di Tokyo. Il problema? Una delle quattro canottiere, Katarzyna Zillmann, è lesbica. E ha pubblicamente ringraziato la sua compagna dopo la vittoria. In Polonia la questione dei diritti LGBTQ+ è una ferita aperta. Duda è espressione del partito di governo Diritto e Giustizia, formazione di destra conservatrice e clericale, che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildella Polonia Andrzej Duda ha fatto un po’ la figura di Fonzie quando nona dire “scusa”: c’è voluto più di un giorno e molte pressioni diplomatiche perché riuscisse apubblicamente le atlete del “4 di coppia” femminile, primo argento della Polonia alle Olimpiadi di Tokyo. Il problema? Una delle quattro canottiere, Katarzyna Zillmann, è. E ha pubblicamente ringraziato la sua compagna dopo la vittoria. In Polonia la questione dei diritti LGBTQ+ è una ferita aperta. Duda è espressione del partito di governo Diritto e Giustizia, formazione di destra conservatrice e clericale, che ...

