L’analisi del sottosegretario alla salute Costa | vaccini ai giovani | varianti e green pass

Tempo di lettura: 2 minuti"Credo che dobbiamo portare i vaccini a scuola. Noi abbiamo fatto una proposta proprio ieri. Credo che all'interno dei nostri complessi scolastici bisogna prevedere punti di vaccinazione. Tra l'altro qualche anno fa nelle nostre scuole già si vaccinava e questo lo si potrebbe fare dal 30 di agosto al 15 settembre: una vera e propria campagna all'interno della scuola e credo che sia anche un messaggio positivo di andare in mezzo ai ragazzi all'interno delle scuole". Così il sottosegretario alla salute, Andrea Costa a Rtl, sottolineando che "non possiamo fallire l'obiettivo della ...

