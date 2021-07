L' affare Unicredit - Mps si fa | la banca senese esce male dallo stress test dell' Ue

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempi stretti per la cessione anche in vista'uscita dal capitale da parteo Stato. Sindacati sul piede di guerra per i tagli al personale. Il Pd chiede che la cessione sia discussa in ...

Advertising

giorgiovascotto : Se gli va male (come avviene in realtà) noi tutti rimborsiamo Unicredit di 2,25 mln di eurini. Però, pensandoci be… -

Ultime Notizie dalla rete : affare Unicredit

Tempi stretti per la cessione anche in vista dell'uscita dal capitale da parte dello Stato. Sindacati sul piede di guerra per i tagli al personale. Il Pd chiede che la cessione sia discussa in ...Il Sole 24 Ore nell'articolo di oggi fa un certo parallelismo tra l'operazione verso cuiha mostrato di avere una certa apertura e l'Intesa SanPaolo - banche venete del 2017. "Ma ...Mps? Affare fatto in 40 giorni, annuncia Unicredit. Ma niente ciofeche del Monte (controllato dal Mef). Le condizioni di Orcel sono state accettate: niente npl (dovrebbero andare ad Amco) né cause leg ...Mps-UniCredit-Tesoro: finalmente qualcosa si muove, il numero uno di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel ha deciso di entrare in trattative esclusive con il Tesoro, maggiore azionista della banca senese, ...