Lady Gaga manda un messaggio agli italiani dopo il trailer di House of Gucci

Advertising

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - artistxav : RT @gagavisuaI: patrizia reggiani lady gaga - Cherry_Darliing : RT @wrckingaga: lady gaga as patrizia reggiani in #HouseOfGucci -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

È questa la storia raccontata in House of Gucci , l'atteso nuovo film di Ridley Scott che vedenei panni della Reggiani e Adam Driver in quelli di Gucci, e che conta anche nel cast nomi di ...Dopo aver mostrato qualche foto in anteprima dal set sono stati distribuiti i primi poster di "House of Gucci". I poster vedono in primissimo piano la protagonista,, che nel film interpreta Patrizia Reggiani , ma anche Adam Driver, che interpreta Gianni Gucci, oltre a Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. Diretto da Ridley Scott, il film vedrà la ...Online è approdato il primo trailer di House of Gucci, atteso film di Ridley Scott con protagonisti Adam Driver e Lady Gaga ...Instancabile, l'83enne Ridley Scott, che presenterà al Festival di Venezia The Last Duel, sta terminando anche il film che racconta la storia dell'omicidio di Maurizio Gucci orchestrato dalla sua ex m ...